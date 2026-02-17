Ricorso Juve contro la multa della Consob per il caso plusvalenze e manovra stipendi | ecco la mossa del club bianconero e cosa sta succedendo
La Juventus ha presentato un ricorso contro la multa della Consob, dopo aver contestato le accuse di plusvalenze fittizie e di aver modificato le modalità di pagamento degli stipendi. La società ha deciso di impugnare la sanzione, sostenendo che le accuse sono infondate e che le operazioni sono state trasparenti. Nei giorni scorsi, i legali del club hanno depositato ufficialmente il ricorso presso le autorità competenti, cercando di far annullare la multa. La questione riguarda anche le recenti modifiche contrattuali adottate per gestire meglio i pagamenti dei calciatori.
Caso plusvalenze e manovra stipendi, arriva il ricorso Juve. Ecco che cosa sta succedendo e la mossa della società bianconera. La Juventus ha deciso di non accettare passivamente le decisioni dell’autorità di vigilanza e procede per le vie legali. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza dopo aver consultato i documenti ufficiali, il club, diversi ex dirigenti e un dirigente attualmente in organico hanno presentato ricorso contro le sanzioni comminate dalla Consob. Il provvedimento, datato 31 dicembre 2025, chiudeva il procedimento relativo alle presunte irregolarità su plusvalenze e manovre stipendi, imponendo multe che la società ritiene evidentemente ingiuste e da contestare nelle sedi opportune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
