Osimhen e Icardi ci saranno contro la Juventus? Le condizioni dei due attaccanti

Le condizioni di Osimhen e Icardi influenzano la loro presenza contro la Juventus, a causa di recenti infortuni che hanno limitato la loro attività in allenamento. Entrambi si sono sottoposti a controlli medici e stanno cercando di recuperare in tempo per la partita di domenica. La squadra spera di poter contare sui loro attaccanti, fondamentali per affrontare i prossimi impegni di campionato. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

