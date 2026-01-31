Questa sera la Juventus affronta il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League. Spalletti torna a sfidare i turchi e si prepara a incontrare di nuovo Icardi e Osimhen, due attaccanti che già conosce bene. La partita si gioca a Torino, e i bianconeri puntano a superare il turno per continuare la corsa europea.

Torino, 31 gennaio 2026 – Per la Juventus, il prossimo avversario in Champions League sarà il Galatasaray. Dopo la fase campionato terminata al tredicesimo posto, con il pareggio contro il Monaco nell'ultima giornata, Spalletti e i suoi hanno strappato il pass per i playoff, dove affronteranno la squadra turca. Una trasferta complicata, che non evoca dei bei ricordi in casa bianconera: nella mente di tutti i tifosi sono ancora impresse le immagini di quel dicembre del 2013, quando l'allora squadra di Antonio Conte abbandonò la Champions League proprio dopo la sconfitta ad Istanbul, in un match giocato in condizioni meteo pessime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus, playoff contro il Galatasaray: Spalletti incontrerà di nuovo Icardi e Osimhen

Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League.

La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.

