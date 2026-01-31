Spalletti su Osimhen e Icardi | Hanno il numero 9 come gruppo sanguigno Osimhen sfonda le porte Icardi è uno dei migliori finalizzatori che ho avuto

Luciano Spalletti parla dei suoi attaccanti, Osimhen e Icardi. Dice che hanno il numero 9 nel sangue, come una loro caratteristica naturale. Osimhen, secondo l’allenatore, è uno che non si ferma davanti a nulla, sfonda le porte e non si arrende mai. Icardi, invece, lo definisce uno dei migliori finalizzatori che ha avuto, capace di mettere dentro le occasioni più complicate. La loro presenza in squadra è molto importante per Spalletti, che si aspetta molto da loro nella prossima stagione.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida tra la sua Juve e il Parma, in programma domani sera al Tardini, Luciano Spalletti ha toccato diverse tematiche. Non è mancata tra le tante quella relativa alla sfida con il Galatasaray valevole per il playoff di Champions League. Il tecnico bianconero si è soffermato ovviamente anche su Osimhen e Icardi, due grandi bomber dei turchi che ha allenato rispettivamente al Napoli e all'Inter.

La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.

Dopo settimane di tensioni e polemiche, le serate di gala con Icardi e Osimhen segnano un nuovo capitolo.

