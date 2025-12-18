Mercati di Bari aperture straordinarie per le feste natalizie Nuova illuminazione all’ex Manifattura Tabacchi

I mercati di Bari si preparano a illuminare le festività natalizie con aperture straordinarie e una nuova illuminazione all’ex Manifattura Tabacchi. Un’opportunità unica per i baresi di scoprire prodotti locali, acquistare regali e vivere l’atmosfera di festa, sostenendo il commercio del territorio. Un modo per rendere il Natale ancora più speciale, con eventi e novità che coinvolgono tutta la comunità.

In vista delle festività natalizie, i mercati cittadini di Bari ampliano giorni e orari di apertura, offrendo ai baresi nuove occasioni per fare la spesa e acquistare regali sostenendo il commercio locale. Il Comune ha disposto una serie di aperture straordinarie, che si aggiungono al calendario. 🔗 Leggi su Baritoday.it

