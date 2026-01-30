L’economia sale nonostante gli scenari globali Bene l’export
L’economia dell’Emilia-Romagna chiude il 2025 con numeri in aumento, anche se l’incertezza internazionale continua a pesare sulle previsioni. Nonostante i dubbi sui mercati globali, le aziende della regione hanno registrato una crescita, soprattutto nell’export. La domanda estera si mantiene forte, portando benefici alle imprese locali. Tuttavia, le incertezze politiche e i rischi economici nel mondo rischiano di rallentare i prossimi mesi.
L’ ECONOMIA dell’ Emilia-Romagna chiude il 2025 con percentuali positive, ma le prospettive rimangono frenate dall’incertezza internazionale. Il rapporto Regione-Unioncamere presentato durante l’anno al Tecnopolo di Bologna mostra un Pil in aumento dello 0,6% con previsioni di crescita dello 0,9% nel 2026, mentre l’occupazione cresce dell’1,2% nel 2025 e dovrebbe aggiungere un ulteriore +0,4% quest’anno, portando il tasso di occupazione al 71,5%. Il tasso di disoccupazione invece scende al 3,9%, posizionando l’Emilia-Romagna al terzo posto in Italia. Ma il dato che caratterizza l’anno è soprattutto l’incertezza dello scenario globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
