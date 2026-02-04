L’oro supera i 5.000 dollari l’oncia per la prima volta nella storia. Il metallo prezioso diventa un rifugio per gli investitori che cercano sicurezza in un momento di incertezza economica globale. I mercati sono in fermento e molti si chiedono quanto potrà salire ancora.

Il metallo giallo ha superato per la prima volta nella storia il livello simbolico dei 5.000 dollari l’oncia. Il prezzo, stabilito a 5.023,70 dollari alle 10.47 del mattino di lunedì 4 febbraio 2026, ha scatenato un’ondata di reazioni incontrollate sui mercati finanziari globali. A Londra, a Tokyo, a New York, le sedi delle banche d’affari hanno registrato un’improvvisa frenesia: i trader si sono scambiati messaggi in tempo reale, i grafici hanno esploduto in verticale, e le chiamate tra i principali analisti sono aumentate del 300% in pochi minuti. Il mercato dell’oro, per anni considerato un rifugio sicuro per gli investitori in tempo di crisi, ha oggi raggiunto un valore che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro oltre i 5mila dollari: il metallo prezioso torna simbolo di incertezza economica globale

