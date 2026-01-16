Dal 20 al 25 gennaio 2026, il Teatro Vascello di Roma ospita

Cosa: Amore, uno spettacolo di teatro-danza e musica sulle note del fado.. Dove e Quando: Teatro Vascello (Monteverde, Roma), dal 20 al 25 gennaio 2026.. Perché: Un rito laico e struggente che esplora la “saudade” e la geografia dell’anima.. Roma accoglie nuovamente la poetica visionaria di Pippo Delbono, che porta sul palco del Teatro Vascello la sua creazione Amore. Non si tratta di una narrazione lineare o di una storia d’amore nel senso tradizionale del termine, ma di un viaggio sensoriale che attraversa confini geografici ed emotivi. Lo spettacolo, che sarà in scena per una settimana intensa nel cuore di Monteverde, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso artistico del regista ligure, capace come pochi di trasformare il dolore e l’assenza in materia scenica vibrante. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Amore: il viaggio poetico di Pippo Delbono al Teatro Vascello

AMORE di Pippo Delbono dal 20 al 25 gennaio dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

