Contro le politiche folli dell' Ue | Coldiretti Campania si mobilita verso Bruxelles

Il 18 dicembre, Coldiretti Campania organizza una manifestazione a Bruxelles, con migliaia di agricoltori che si mobilitano per esprimere il loro dissenso verso le politiche agricole dell’Unione Europea, considerate da loro “folli”. L’evento rappresenta un gesto di protesta contro le decisioni delle istituzioni europee che, secondo gli agricoltori, mettono a rischio il settore agricolo locale e nazionale.

Coldiretti Campania in marcia verso Bruxelles. Giovedì 18 dicembre migliaia di agricoltori manifesteranno davanti alle istituzioni europee contro quelle che l’organizzazione definisce “le politiche folli della Commissione europea” in materia agricola.La protesta nasce dalla proposta di riduzione. Napolitoday.it

