Anche agricoltori dalla Puglia oggi a Bruxelles per protestare contro la commissione Ue Coldiretti

Oggi, agricoltori pugliesi di Coldiretti si uniscono a una protesta a Bruxelles, esprimendo il loro dissenso verso le politiche della Commissione Europea. Una mobilitazione che mira a richiamare l’attenzione su temi cruciali per il settore agricolo e per la tutela dei diritti di cittadini e produttori. Un gesto di solidarietà e di richiesta di ascolto, volto a promuovere un’Europa più vicina alle esigenze di chi lavora la terra.

Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Arriveranno anche dalla Puglia gli agricoltori di Coldiretti, in piazza a Bruxelles, giovedì 18 dicembre, contro le politiche della Commissione UE guidata da Ursula Von der Leyen e per una Europa che difenda agricoltori e cittadini. Coldiretti denuncia i tagli alla Pac, l'accordo Mercosur senza reciprocità e le importazioni che ignorano regole ambientali, sociali e sanitarie. Lo scandalo dello studio sul glifosato conferma una politica europea distante dalla sicurezza alimentare. Secondo ColdirettiCensis, il 70% degli italiani boccia le scelte della Commissione, percepita come tecnocratica e lontana dalla realtà, con le élite europee che operano eludendo i canali di partecipazione democratica, chiuse in una cerchia ristretta di interlocutori.

