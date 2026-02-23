ora il rally dei laghi punta alla finale di coppa italia

Varese e Luino si preparano a diventare ancora una volta capitali dei motori: il Rally dei Laghi è pronto a infiammare il territorio e a lanciare con decisione la propria candidatura alla Finale di Coppa Italia 2027. I motori sono pronti a ruggire tra lago e montagne sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, con partenza da Luino e arrivo ai Giardini Estensi. Alla presentazione Andrea Sabella, alla guida dell’Asd Rally dei Laghi, ha ribadito la forza di un progetto costruito insieme agli enti del territorio. Le prove speciali conservano nomi storici ma cambiano configurazione di anno in anno per garantire adrenalina e competitività: novità di questa edizione è il tratto di Castendallo inserito nella “Sette Termini” di domenica, un segmento destinato a fare selezione e ad accendere la sfida tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il post-Chiappella funziona con Espinal. Dalla finale di Coppa Italia alle Final Four sfiorate. Giana, anno super: ora una punta per restare in alto

Torna il rombo dei motori: "Aiuti al Rally dei Laghi"

