Raspadori Roma i giallorossi spingono e vogliono chiudere entro l’Epifania Attenzione a quelle due squadre di Serie A

Roma spinge per assicurarsi Raspadori prima dell’Epifania, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel breve termine. I giallorossi continuano a monitorare attentamente la situazione, mentre attenzione resta rivolta anche a Lazio e Napoli, pronte a inserirsi nella trattativa. La corsa all’attaccante si intensifica, con le parti che cercano di trovare un accordo rapido per rafforzare l’attacco della squadra.

Raspadori Roma, i giallorossi insistono per avere l'attaccante a disposizione di Gasperini. Ma Lazio e Napoli restano alla finestra. Le ultime La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato invernale, concentrandosi su profili che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Tra i nomi in cima alla lista della dirigenza

La Lazio si inserisce per Raspadori, è derby con la Roma. Guendouzi verso l'Atletico Madrid - Vi avevamo svelato a inizio giugno che Lotito, col benestare di Sarri, era pronto a cedere Castellanos e uno fra Rovella ... ilmessaggero.it

Napoli, la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaio - Il calciomercato non dorme mai e la giornata di oggi regala un’indiscrezione che accende il dibattito tra i tifosi azzurri. dailynews24.it

#Gasperini chiede #Raspadori alla Roma come svelato dallo scorso giugno. Uno dei primissimi nomi fatti, dopo il vano inseguimento a Bergamo. Le parole in giornata di #Simeone sono giuste ma di circostanza: il suo club lo ha già ceduto alla #Roma. La Ro x.com

“Raspadori-Roma Le trattative vanno sapute fare. Non mi permetto di dare insegnamenti a nessuno, ma se tu hai un accordo con l’Atletico Madrid, mentre con il calciatore hai fatto solo un accenno, questo è un modo sbagliato di fare trattative. Ricorda mol - facebook.com facebook

