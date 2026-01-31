Durante un’operazione delle forze dell’ordine, sono stati trovati e sequestrati i resti di due auto appartenute alla scorta di Giovanni Falcone. L’intervento rientra in un’indagine più vasta sui reati ambientali. I veicoli, abbandonati in un’area isolata, sono stati scoperti durante i controlli e ora sono al vaglio degli investigatori.

Nel corso di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine nell’ambito di un’indagine anti-reati ambientali, sono stati rinvenuti e sequestrati i resti di due veicoli appartenuti alla scorta del giudice Giovanni Falcone. L’intervento è avvenuto in un’area montuosa della Sicilia, in un tratto di strada isolato e poco frequentato, dove i carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo durante un’ispezione per illeciti ambientali. Tra i rifiuti abusivamente depositati e i segni di scavamento, sono emersi frammenti metallici, parti di carrozzeria e componenti elettriche che, dopo analisi tecniche, sono stati identificati come provenienti dalle auto che facevano parte del convoglio che accompagnava Falcone il giorno del suo omicidio, il 23 maggio 1992. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Resti di auto della scorta di Falcone sequestrati in operazione anti-reati ambientali

