Reati ambientali Maxi multe a sette furbetti

Recenti controlli hanno portato alla scoperta di sette soggetti coinvolti in reati ambientali, con multe significative e sospensione della patente. Le autorità stanno intensificando le azioni contro chi pratica lo scarico abusivo di rifiuti e oggetti nell’ambiente, per tutelare il territorio e garantire il rispetto delle normative. Questi interventi rappresentano un passo importante nella lotta contro l’inquinamento e la tutela del patrimonio naturale.

Multe salate e sospensione della patente a chi scarica abusivamente immondizia e oggetti nell'ambiente. Castellanza ha consolidato le attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti, registrando risultati significativi nei primi mesi di applicazione del decreto "Terra dei fuochi", entrato in vigore ad agosto. Il provvedimento, infatti, ha introdotto un inasprimento del quadro sanzionatorio. Dall'entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2025, la polizia locale ha accertato e denunciato sette episodi di abbandono di rifiuti. Le violazioni hanno comportato ammende superiori ai 10mila euro, con la possibilità di una riduzione fino a un quarto dell'importo qualora i responsabili abbiano provveduto alla bonifica delle aree interessate.

