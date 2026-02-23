Operazione Rondò | 20 arresti tonnellate di droga sequestrate

Guerino Testa ha elogiato i carabinieri di Pescara e Montesilvano dopo aver smantellato una rete di traffico di droga tra Abruzzo e Puglia. L’operazione Rondò ha portato all’arresto di 20 persone e al sequestro di numerose tonnellate di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno evidenziato come i criminali gestissero il traffico attraverso rotte di confine e depositi nascosti. L’intervento ha interrotto un flusso illecito di droga molto radicato nella zona.

Il deputato Guerino Testa di Fratelli d'Italia ha espresso il suo plauso ai carabinieri di Pescara e Montesilvano per l'operazione Rondò, che ha portato allo smantellamento di una rete criminale dedita al traffico di droga tra Abruzzo e Puglia. L'operazione ha l'esecuzione di venti ordinanze di custodia cautelare e il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti, dimostrando l'altissimo livello di professionalità delle forze dell'ordine.

Operazione della Polizia di Stato a Napoli e a Melito di Napoli: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di drogaNella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione a Napoli e Melito di Napoli, che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di armi da guerra e circa 7 kg di droga.

Maxi blitz antidroga: 384 arresti e tonnellate di stupefacenti sequestrateNelle ultime settimane, Bolzano ha partecipato a un’ampia operazione nazionale contro il traffico di droga e la criminalità organizzata.

