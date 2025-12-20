Maxi blitz antidroga | 384 arresti e tonnellate di stupefacenti sequestrate

Nelle ultime settimane, Bolzano ha partecipato a un’ampia operazione nazionale contro il traffico di droga e la criminalità organizzata. L’intervento ha portato all’arresto di numerosi soggetti e al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Questo intervento dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e contrastare i fenomeni illeciti. Maxi blitz antidroga: 384 arresti e tonnellate di stupefacenti sequestrate.

Bolzano non è rimasta ai margini della vasta operazione nazionale contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa che, nei giorni scorsi, ha portato a centinaia di arresti in tutta Italia. Anche in provincia, infatti, l'attività della Polizia di Stato si è tradotta in controlli serrati.

