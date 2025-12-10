Operazione antimafia a Palermo | eseguite 50 misure cautelari contro i clan della città che gestivano il narcotraffico

Nella giornata di oggi, Palermo è stata teatro di un'importante operazione antimafia, con l'esecuzione di 50 misure cautelari nei confronti dei clan locali coinvolti nel narcotraffico. L'intervento delle forze dell'ordine rappresenta un altro passo nella lotta contro la criminalità organizzata nel capoluogo siciliano.

Questa mattina la città di Palermo si è svegliata con un’imponente operazione di polizia che riporta agli oneri della cronaca la lotta alla criminalità organizzata nel capoluogo siciliano. Dalle prime ore del mattino la Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di cinquanta misure cautelari nei confronti di altrettante persone, ritenute coinvolte in un articolato sistema di potere che unisce mafia, estorsioni e narcotraffico su larga scala. Come emerso dalle prime informazioni, il provvedimento firmato dal gip di Palermo avrebbe dimostrato l’esistenza di uno scenario complesso e articolato, con diciannove indagati che sono finiti in carcere e altri sei ai domiciliari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it