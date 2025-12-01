AEW | Caos a Mexico City i fan lanciano oggetti ai Death Riders
Le cose sono sfuggite di mano a Città del Messico questo weekend, quando i Death Riders si sono ritrovati davanti a un pubblico decisamente ostile durante le loro apparizioni alla CMLL e il caos non si è fermato con il suono dell’ultima campana. Claudio Castagnoli, Daniel Garcia e Wheeler Yuta hanno preso parte a due eventi consecutivi della CMLL: prima all’Arena México venerdì, poi all’Arena Coliseo sabato. Le loro performance hanno attirato molta attenzione, ma la reazione dei fan è rapidamente degenerata, culminando nel lancio di oggetti contro il trio durante lo show e in seguito in un tentativo di assalto a Daniel Garcia mentre lasciava la venue. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
