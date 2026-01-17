Casa occupata spaccio e oggetti rubati | arriva la polizia

Nella città di Genova, la Polizia di Stato ha eseguito un intervento che ha portato all’arresto di un 23enne tunisino per detenzione di droga a fini di spaccio. Contestualmente, un 26enne algerino è stato denunciato per ricettazione. L'operazione si inserisce in un più ampio monitoraggio delle attività illegali, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e contrastare le condotte illecite.

Venerdì pomeriggio, gli agenti del commissariato Cornigliano hanno svolto un controllo in un appartamento di via Sampierdarena, in cui era stata segnalata un'occupazione abusiva. Da accertamenti anagrafici non risultava nessun residente e invece, non appena gli agenti hanno fatto accesso allo stabile, hanno visto la porta semi aperta. Nel salotto hanno trovato alcuni materassi su cui stavano dormendo due giovani, nonché effetti personali di altri due soggetti di nazionalità straniera. Uno di loro è stato sorpreso con un etto di cannabis, 170 euro e un bilancino di precisione. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare accanto ai materassi due pc, diversi orologi di varie marche, tre smartphone e delle monete d'argento, proventi di furto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

