Opera in salotto | in Porto vecchio la serata che omaggia Donizetti

L’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste organizza “Opera in salotto… Incontriamo Donizetti” per celebrare il compositore, innescando l’interesse tra il pubblico con un concerto che ripropone arie famose. La serata si svolge nel Porto Vecchio, dove si ricostruisce l’atmosfera delle case di musica ottocentesche, offrendo un’esperienza intima e coinvolgente. La scelta di ambientare lo spettacolo in un salotto mira a far rivivere le emozioni di quell’epoca.

Un viaggio affascinante nella vita e nelle opere di uno dei più grandi protagonisti del melodramma ottocentesco, il compositore Gaetano Donizetti: si presenta così lo spettacolo-concerto “Opera in salotto. Incontriamo Donizetti” che l’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste propone sabato 28 febbraio, alle ore 18, alla Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto vecchio a Trieste, con il contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. L’evento – a ingresso libero – è inserito nella rassegna “Una Luce sempre accesa”, promossa e organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle politiche della cultura e del turismo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

