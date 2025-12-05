Su il sipario al Donizetti Panigada | La pace con Lisistrata Opera lontanissima ma sempre attuale
Teatro Donizetti. “Pignasecca e Pignaverde”, “Lisistrata”, “Il caso Jekyll”, “Riccardo III”: la nuova Stagione di Prosa debutta sabato 6 dicembre e lo fa portando in scena sette spettacoli, sette generi teatrali e sette tematiche differenti. A presentarli è la direttrice artistica Maria Grazia Panigada, che racconta come quest’anno l’apertura sarà affidata a un grande classico del teatro italiano che ha divertito gli spettatori delle 80 repliche messe in scena, parliamo di “Pignasecca e Pignaverde” di Gilberto Govi. “Quello di Govi è un teatro che andava nelle case, molto conosciuto negli anni 60 e che oggi Tullio Solenghi rimette in scena in maniera filologica e, ovviamente, anche molto divertente” ha spiegato la direttrice. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
