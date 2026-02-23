Open mic - Stand-up aperto a tutti

Un evento di stand-up ha attirato numerose persone a causa dell’opportunità di esibirsi davanti a pubblico dal vivo. La serata offre la possibilità di divertirsi e di mettere alla prova le proprie capacità comiche. Chi desidera partecipare può prenotare il proprio posto scrivendo su WhatsApp al numero 3292264359. La partecipazione è aperta a tutti, senza bisogno di esperienza precedente. La lista degli iscritti si chiude poco prima dell’inizio dello spettacolo.