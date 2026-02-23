Open mic - Stand-up aperto a tutti
Un evento di stand-up ha attirato numerose persone a causa dell’opportunità di esibirsi davanti a pubblico dal vivo. La serata offre la possibilità di divertirsi e di mettere alla prova le proprie capacità comiche. Chi desidera partecipare può prenotare il proprio posto scrivendo su WhatsApp al numero 3292264359. La partecipazione è aperta a tutti, senza bisogno di esperienza precedente. La lista degli iscritti si chiude poco prima dell’inizio dello spettacolo.
Ti vuoi divertire con lo Stand-up? Passa a trovarci! Ti vuoi esibire? Prenotati mettendoti in lista via wapp al 3292264359. In ogni caso, ti aspettiamo! Buona comicità a tutti! Presenta Max Cerba. Entrata libera!. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Giuli: “Precari spettacolo? MiC cantiere sempre aperto a riforme e dialogo”
Poetry open mic + international guestIl 10 dicembre a Roma, Incendi Spontanei presenta un evento speciale: un Poetry Open Mic con ospite internazionale, Maria Caetano Vilalobos, campionessa portoghese di Poetry Slam.
Italian Brainrot Standup Comedy!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stand Up Comedy, Angelo Amaro al Factory di San Martino Buon Albergo; Davide Calgaro in Millennium Bug al Cinema Teatro Astra il 20 febbraio 2026; I Promessi Sposi in 70 minuti: la sfida smart dell’artista desiano Daniele Cauduro; Stand-up comedy a tre | Comici in Piedi porta sul palco un format fuori dagli schemi.
Open mic stand up comedyIl 14 novembre il Teatro IF ospita la seconda serata di StandUp ComedIF, un evento open mic dedicato alla stand-up comedy. Dopo il successo della prima serata, il microfono del Teatro IF torna a ... romatoday.it
Sam Day wins BCG's inaugural Stand-up & Deliver competitionThe first winner of British Comedy Guide's new open mic stand-up competition has been revealed Sam Day picked up the inaugural Stand-up & Deliver trophy at a live final last night He says: The ... comedy.co.uk
Borsa Internazionale del Turismo di Milano - edizioni 2026 Presentata nello stand della Regione Campania le linee guida della prossima edizione di Open Outdoor Experiences di Paestum. Ne parliamo a Radio Base con la bravissima Barbara Landi - facebook.com facebook