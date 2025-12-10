Poetry open mic + international guest

Il 10 dicembre a Roma, Incendi Spontanei presenta un evento speciale: un Poetry Open Mic con ospite internazionale, Maria Caetano Vilalobos, campionessa portoghese di Poetry Slam. L’appuntamento si svolgerà presso Sparwasser, offrendo un’occasione unica per assistere a performance poetiche di talento. L’ingresso è gratuito con tessera ARC, concludendo il ciclo del WOW Poetry Lab in grande stile.

WOW - Incendi Spontanei presentaPoetry Open Mic + International Guest: Maria Caetano Vilalobos, campionessa portoghese di Poetry SlamQuando: Mercoledi 10 dicembre, ore 22Dove: Sparwasser – Via del Pigneto 215, RomaIngresso gratuito con tessera ARCIIl WOW Poetry Lab si chiude con un grande open. 🔗 Leggi su Romatoday.it

