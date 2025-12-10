Poetry open mic + international guest
Il 10 dicembre a Roma, Incendi Spontanei presenta un evento speciale: un Poetry Open Mic con ospite internazionale, Maria Caetano Vilalobos, campionessa portoghese di Poetry Slam. L’appuntamento si svolgerà presso Sparwasser, offrendo un’occasione unica per assistere a performance poetiche di talento. L’ingresso è gratuito con tessera ARC, concludendo il ciclo del WOW Poetry Lab in grande stile.
WOW - Incendi Spontanei presenta
Poetry Open Mic + International Guest: Maria Caetano Vilalobos, campionessa portoghese di Poetry Slam
Quando: Mercoledi 10 dicembre, ore 22
Dove: Sparwasser – Via del Pigneto 215, Roma
Ingresso gratuito con tessera ARCI
Il WOW Poetry Lab si chiude con un grande open.
Rassegna FilmograFoca THE SUBSTANCE --> Foche Parlanti Poetry Club / con open mic Presentano: Acelya Yonac Francesca Ferraro Alice Bertolasi Ingresso gratuito Prenotazione necessaria mail: [email protected] whatsapp : 02231874 Vai su Facebook
Queer Poetry Speaks Up! Open mic + Poetry Guest: Chimaira - lina presentato da Questa Cosa Queer Sabato 29 marzo, alle ore 20, torna la poesia performativa da ... Come scrive romatoday.it
