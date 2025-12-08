“Il pensiero solare lo porta il sole della Brianza oggi. Noi stiamo dialogando con il sottosegretario Mazzi che ha la delega allo spettacolo e come sistema, ecosistema MiC, con tutte le categorie. Ogni manifestazione è ben accetta e legittima quando ovviamente rispetta i canoni della civiltà e delle buone maniere, ma il codice dello spettacolo terrà conto di tante delle istanze della filiera di chi lavora nel mondo dello spettacolo, così come per il cinema”. Così il ministro della cultura, Alessandro Giuli, a margine del finissage della mostra ‘L’ultimo Tiziano. Venere che benda Amore. La Grande Arte in Brianza’ a Carate Brianza (Monza), risponde ai precari dello spettacolo che domenica, in concomitanza con la Prima della Scala, hanno protestato fuori dal teatro mettendo in scena la performance ‘ Lady MacMelon ’ e chiedendo a Giuli un ‘pensiero solare’ anche per loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giuli: "Precari spettacolo? MiC cantiere sempre aperto a riforme e dialogo"