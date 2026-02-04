UniFortunato e SSML dal 24 al 26 Febbraio gli Open Days | previsti oltre 3500 studenti

Nei prossimi giorni, a Benevento, si terranno gli Open Days promossi dall’Università Giustino Fortunato e dall’Istituto SSML. Dal 24 al 26 febbraio, più di 3.500 studenti da diverse regioni d’Italia si presenteranno al PalaFerrara-La Peccerella, alla ricerca di informazioni sui corsi e le opportunità offerte. L’evento si svolge in un contesto di grande afflusso e interesse, con studenti che arrivano da Campania, Molise, Lazio e Puglia.

Tempo di lettura: 2 minuti Promosse dall’Università Giustino Fortunato e dall’Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento (SSML), nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2026 si svolgeranno a Benevento, presso il Palazzetto dello Sport “PalaFerrara-La Peccerella” al Rione Ferrovia, le giornate di Open Days con la partecipazione di oltre 3500 studenti provenienti da Campania, Molise, Lazio e Puglia. Martedì 3 marzo, invece, saranno le sedi dell’Ateneo ed i Centri di Orientamento presenti in numerose altre città italiane ad accogliere le attività di orientamento; mercoledì 5 marzo alle ore 15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

