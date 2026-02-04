UniFortunato e SSML dal 24 al 26 Febbraio gli Open Days | previsti oltre 3500 studenti
Nei prossimi giorni, a Benevento, si terranno gli Open Days promossi dall’Università Giustino Fortunato e dall’Istituto SSML. Dal 24 al 26 febbraio, più di 3.500 studenti da diverse regioni d’Italia si presenteranno al PalaFerrara-La Peccerella, alla ricerca di informazioni sui corsi e le opportunità offerte. L’evento si svolge in un contesto di grande afflusso e interesse, con studenti che arrivano da Campania, Molise, Lazio e Puglia.
Tempo di lettura: 2 minuti Promosse dall’Università Giustino Fortunato e dall’Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento (SSML), nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2026 si svolgeranno a Benevento, presso il Palazzetto dello Sport “PalaFerrara-La Peccerella” al Rione Ferrovia, le giornate di Open Days con la partecipazione di oltre 3500 studenti provenienti da Campania, Molise, Lazio e Puglia. Martedì 3 marzo, invece, saranno le sedi dell’Ateneo ed i Centri di Orientamento presenti in numerose altre città italiane ad accogliere le attività di orientamento; mercoledì 5 marzo alle ore 15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su UniFortunato SSML
IIss Ferdinando: gli appuntamenti con gli open days fino all'8 febbraio
L’IISS Ferdinando di Mesagne invita studenti e famiglie agli open days fino all’8 febbraio.
Quando torna Jannik Sinner dopo gli Australian Open? I tornei previsti a febbraio
Jannik Sinner si prende un po’ di tempo dopo l’eliminazione agli Australian Open.
Ultime notizie su UniFortunato SSML
Open Day Unifortunato, appuntamento dal 24 al 26 febbraioPromosse dall’Università Giustino Fortunato e dall’Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento (SSML), nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2026 si svolgeranno a Benevento, ... ntr24.tv
FEBBRAIO OPEN DAYS Ore 17.00 Les Mills LM Tone 31 La nuova release da oggi è al Muv. Vieni a trovarci e allenati con noi, ti aspettiamo! Via Bachelet 23 - Lecce www.muvlecce.it / [email protected] - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.