Pierina Paganelli oggi nuova udienza del processo Dassilva | la parola a Loris Bianchi e ai vicini di casa

Nuova udienza del processo in corso alla Corte d'Assise di Rimini relativo all'omicidio di Pierina Paganelli. Sul banco degli imputati Louis Dassilva. Oggi saranno ascoltati Loris Bianchi e dieci condomini di via del Ciclamino, dove la vittima viveva e dove fu trovata cadavere la mattina del 4 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli prosegue con una nuova udienza - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Pierina Paganelli, quarta udienza. Il video con le parole di Giuliano Saponi e dei legali dei familiari della vittima Vai su X

Pierina Paganelli, il figlio Giuliano in aula: “Per lei Manuela era una figlia, poi le cose sono cambiate” - Quest'oggi sono chiamati a testimoniare in aula di Tribunale Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, e Loris Bianchi, fratello della nuora della ... Come scrive fanpage.it

Pierina Paganelli, super consulenza sull’incidente al figlio Giuliano. La difesa: “Fu un agguato con una mazza” - La Gip Raffaella Ceccarelli ha deciso che servirà sull'incidente del 2023 in cui è rimasto vittima Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, uccisa ... Scrive fanpage.it

Lo strano incidente al figlio di Pierina Paganelli, disposta nuova consulenza - Giuliano Saponi rimase gravemente ferito, in circostanze mai chiarite, cinque mesi prima dell'omicidio della madre. Segnala rainews.it