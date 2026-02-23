Omicidio di Rogoredo | fermato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino indagati 4 colleghi

Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 27 gennaio, causando sconcerto tra le forze dell’ordine. L’arresto, effettuato questa mattina dai colleghi, segue un’indagine che ha raccolto testimonianze e prove sulla posizione dell’agente. Quattro altri agenti sono stati indagati per aver collaborato o coperto l’episodio. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle forze di polizia e le responsabilità interne.

Milano, 23 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino è stato arrestato dai suoi stessi colleghi nelle prime ore di questa mattina: è accusato di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il pusher ucciso a Rogoredo il 27 gennaio scorso, da un un colpo di pistola alla fronte dall’assistente capo della Polizia. Indagati per favoreggiamento altri quattro colleghi dello stesso Cinturrino. La svolta nella indagini. Il provvedimento restrittivo si fonda sugli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Picchia e accoltella due 18enni dopo aver consumato droga in casa: arrestato un 17enne; Omicidio a Rogoredo, la Procura di Milano indaga su presunti scambi illeciti tra agenti e spacciatori; Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack; Omicidio Scandicci, fermato un uomo: ha precedenti.

