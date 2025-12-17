Assolto l'operaio accusato di essere complice di Giacomo Bozzoli l'imprenditore fuggito dopo l'omicidio dello zio
Dopo l’assoluzione dell’operaio coinvolto, l’imprenditore fuggito ha riattivato i forni della fonderia, segnando un nuovo capitolo nella complessa vicenda che vede coinvolti Giacomo Bozzoli e la famiglia Maggi. La drammatica serie di eventi, culminata con l’omicidio di Mario Bozzoli e la fuga del nipote, continua a suscitare interrogativi e tensioni nel cuore della comunità.
Oscar Maggi avrebbe riattivato i forni della fonderia dopo l'omicidio del titolare Mario Bozzoli. Il nipote Giacomo, condannato all'ergastolo, era poi fuggito in Maserati con la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
