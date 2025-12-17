Assolto l'operaio accusato di essere complice di Giacomo Bozzoli l'imprenditore fuggito dopo l'omicidio dello zio

Dopo l’assoluzione dell’operaio coinvolto, l’imprenditore fuggito ha riattivato i forni della fonderia, segnando un nuovo capitolo nella complessa vicenda che vede coinvolti Giacomo Bozzoli e la famiglia Maggi. La drammatica serie di eventi, culminata con l’omicidio di Mario Bozzoli e la fuga del nipote, continua a suscitare interrogativi e tensioni nel cuore della comunità.

Oscar Maggi avrebbe riattivato i forni della fonderia dopo l'omicidio del titolare Mario Bozzoli. Il nipote Giacomo, condannato all'ergastolo, era poi fuggito in Maserati con la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

assolto operaio accusato essereAssolto l’operaio accusato di essere complice di Giacomo Bozzoli, l’imprenditore fuggito dopo l’omicidio dello zio - Sì è concluso così il processo a carico di Oscar Maggi per l'omicidio di Mario Bozzoli, l'imprenditore bresciano svanito nel nulla all'interno della sua ... fanpage.it

assolto operaio accusato essereOmicidio Bozzoli, assolto l'operaio della fonderia - Il nipote della vittima, già condannato, sta scontando l'ergastolo ... rainews.it

