Assolto l'operaio accusato di essere complice di Giacomo Bozzoli l'imprenditore fuggito dopo l'omicidio dello zio

Dopo l’assoluzione dell’operaio coinvolto, l’imprenditore fuggito ha riattivato i forni della fonderia, segnando un nuovo capitolo nella complessa vicenda che vede coinvolti Giacomo Bozzoli e la famiglia Maggi. La drammatica serie di eventi, culminata con l’omicidio di Mario Bozzoli e la fuga del nipote, continua a suscitare interrogativi e tensioni nel cuore della comunità.

Omicidio Bozzoli, assolto l'operaio della fonderia - Il nipote della vittima, già condannato, sta scontando l'ergastolo ... rainews.it

Violenza sessuale. Assoluzione per assistito come la abbiamo ottenuta Avvocato Penalista H24

+++ OSCAR MAGGI ASSOLTO +++ MARCHENO - È stato assolto dall'accusa di concorso in omicidio Oscar Maggi, operaio della ditta Bozzoli, presente nella fonderia la notte della scomparsa dell'imprenditore Mario Bozzoli l'8 ottobre del 2015. Secondo l'acc - facebook.com facebook

Omicidio Bozzoli, assolto l'operaio della fonderia. Per non aver commesso il fatto. Nipote vittima sta scontando ergastolo #ANSA x.com

