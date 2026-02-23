Carmelo Cinturrino fermato per l' omicidio volontario di Mansouri a Rogoredo poliziotto gravemente indiziato

Carmelo Cinturrino è stato arrestato dopo l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, causato da una lite che è degenerata in violenza. La polizia ha identificato Cinturrino come il principale sospettato, raccogliendo prove sul suo coinvolgimento. L'uomo è stato portato in questura, mentre gli investigatori continuano a cercare ulteriori dettagli sulla vicenda. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
