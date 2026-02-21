Il piccolo Domenico morto dopo il trapianto la Procura indaga | sei medici accusati di omicidio colposo

Con il tragico epilogo della vicenda del piccolo Domenico si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) i quali, in vista dell’autopsia che sarà disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere di omicidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate. Inchiesta della Procura di Napoli: sequestro della salma e autopsia Gli inquirenti della VI sezione (sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) hanno disposto il sequestro della salma del bimbo, vittima di un trapianto fallito lo scorso 23 dicembre e rimasto in coma fino alle prime ore di stamattina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La morte del piccolo Domenico ha scosso tutta l'Italia Bellissimo striscione dei tifosi della Juventus prima del match col Como: "Domenico, il tuo cuore batte con noi" - facebook.com facebook

Ciao #Domenico , piccolo grande guerriero. La tua luce continuerà a brillare nei nostri cuori. Un abbraccio infinito alla mamma Patrizia, che non ha mai smesso di sperare e amare con tutta sé stessa. Con lei abbiamo sperato anche noi. #RIP x.com