Omicidio Ambrosio il mistero del movente e le relazioni di bordo fatte dal capotreno prima della morte

Il capotreno ha fornito dettagli sulle sue relazioni di bordo prima della morte di Ambrosio, evidenziando possibili collegamenti tra le persone coinvolte. La ricostruzione ha portato alla luce alcune tensioni non risolte tra il vittima e altri soggetti. Tuttavia, gli investigatori non hanno ancora individuato un motivo chiaro che possa spiegare l’omicidio. La ricerca di nuove prove prosegue senza sosta, mentre il caso resta aperto.

Le indagini sono vicine alla chiusura, ma sull’omicidio di Alessandro Ambrosio rimane il buco del movente. Con gli investigatori che, nelle scorse settimane, hanno scandagliato anche le relazioni che il 34enne capotreno di Trenitalia doveva produrre in caso di criticità a bordo dei treni, in cerca di possibili collegamenti con il suo presunto assassino, il 36enne croato Marin Jelenic. È stata questa una delle piste battute dal procuratore Michele Martorelli, davanti al silenzio dell’indagato che, rinchiuso nel carcere della Dozza, si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Una delle ipotesi è stata quella che vittima e presunto omicida avessero avuto dei contatti prima del pomeriggio in cui, lo scorso 5 gennaio, Ambrosio viene ritrovato senza vita nel sottopasso della stazione di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: fermato a Desenzano il presunto killerÈ stato fermato a Desenzano il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna il 5 gennaio.

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, il presunto killer fermato a Desenzano del GardaÈ stato fermato a Desenzano del Garda Marin Jelenik, 36 anni, ritenuto il responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio della stazione di Bologna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Omicidio Ambrosio, Jelenic non parla a Pm e poliziaMarin Jelenic ancora una volta non ha parlato. L'interrogatorio davanti al pm Michele Martorelli è durato giusto il tempo necessario al capo della squadra mobile Guglielmo Battisti per contestare al ... rainews.it

Omicidio del capotreno, il 5 febbraio l'indagato sarà sentito dal pmBOLOGNA, 29 GEN - Sarà interrogato dal pm di Bologna Michele Martorelli il 5 febbraio Marin Jelenic, il croato di 36 anni accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ... ansa.it

Il 36enne di origine croata, accusato dell’omicidio pluriaggravato del capotreno Alessandro Ambrosio, è rimasto ancora una volta in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere - facebook.com facebook