Omicidio al boschetto gli sviluppi sul poliziotto che ha sparato al pusher
Luca, poliziotto coinvolto in un incidente al boschetto, ha sparato a un pusher durante un intervento. La causa riguarda un controllo di routine che è degenerato in una sparatoria. Testimoni riferiscono che l’uomo era armato e ha resistito all’arresto, spingendo il poliziotto a reagire. Le indagini si concentrano sulla dinamica dell’episodio e sulle decisioni prese in quei momenti. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i residenti della zona.
Al Corvetto lo conoscono tutti come Luca, un volto familiare tra le strade difficili della periferia sud-est di Milano. Ma il suo vero nome è Carmelo Cinturrino, assistente capo in servizio al commissariato di via Tertulliano, oggi al centro di un’inchiesta che scuote la città. È indagato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, pusher marocchino di 31 anni, ucciso con un colpo di pistola alla tempia nel pomeriggio del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, una delle piazze di spaccio più note del capoluogo lombardo. La mattina di lunedì 23 febbraio è stato fermato dai colleghi della Polizia di Stato, un passaggio che segna una svolta nelle indagini coordinate dalla Procura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Solita vergogna: indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al pusher marocchino armatoLa vicenda riguarda un poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un uomo di origini marocchine.
"Chiedeva il pizzo", "mentì sui soccorsi": cosa non torna sulla posizione del poliziotto che ha sparato al pusherL'agente Carmelo Cinturrino ha sparato a Abderrahim Mansouri, un pusher marocchino di 28 anni, durante un’operazione a Rogoredo, e ora la sua posizione si fa più complicata.
