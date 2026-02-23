Omicidio al boschetto gli sviluppi sul poliziotto che ha sparato al pusher

Luca, poliziotto coinvolto in un incidente al boschetto, ha sparato a un pusher durante un intervento. La causa riguarda un controllo di routine che è degenerato in una sparatoria. Testimoni riferiscono che l’uomo era armato e ha resistito all’arresto, spingendo il poliziotto a reagire. Le indagini si concentrano sulla dinamica dell’episodio e sulle decisioni prese in quei momenti. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i residenti della zona.