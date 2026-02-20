Chiedeva il pizzo mentì sui soccorsi | cosa non torna sulla posizione del poliziotto che ha sparato al pusher

L'agente Carmelo Cinturrino ha sparato a Abderrahim Mansouri, un pusher marocchino di 28 anni, durante un’operazione a Rogoredo, e ora la sua posizione si fa più complicata. La sua condotta viene messa in discussione, soprattutto dopo aver mentito sui soccorsi e aver richiesto il pizzo in passato. Le autorità stanno analizzando i dettagli di quel giorno e le sue dichiarazioni, mentre emergono nuovi dubbi sulla reale dinamica dell’intervento. La vicenda rimane sotto i riflettori delle indagini in corso.

L'indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso nel boschetto di Rogoredo, sta portando a un aggravarsi della posizione dell'agente Carmelo Cinturrino, ora indagato per omicidio volontario. Secondo quanto emerso dalle indagini, e dagli interrogatori che si sono svolti negli uffici della questura di Milano lo scorso giovedì, Cinturrino avrebbe mentito ai suoi colleghi. I quattro agenti indagati per favoreggiamento dell'assistente capo e per omissione di soccorso (la telefonata ai soccorsi sarebbe partita troppo tardi) hanno infatti dichiarato che il collega avrebbe gestito da solo tutte le fasi seguite alla sparatoria.

