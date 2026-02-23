Il pusher ucciso l' agente Cinturrino fermato per omicidio volontario|Il testimone nascosto e la valigetta recuperata | cos' è successo

Abderrahim Mansouri è stato ucciso durante un confronto con l'agente Carmelo Cinturrino, fermato per omicidio volontario. La vittima non aveva armi e si trovava in strada quando è stato colpito. La scena si è dipanata davanti a un testimone che ha preferito restare nascosto. Nella scena è stata trovata una valigetta, che potrebbe contenere elementi chiave. Le indagini continuano a chiarire cosa sia accaduto in quei momenti.

Ventotto giorni di sospetti e accuse. Un quadro via via sempre più grave, fino alla ricostruzione peggiore: Abderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza al commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino. Per lui, già indagato «come atto dovuto» per omicidio volontario, il quadro delle accuse si fa ora gravissimo. Un fermo motivato dal rischio di fuga, perché nella sua disponibilità sono stati trovati diversi «alloggi». Ma nella richiesta al gip di convalida del fermo si farebbe riferimento invece a un «pesantissimo» rischio di inquinamento probatorio, al pericolo di reiterazione di altri reati, e alla pericolosità sociale del 41enne di Messina che, secondo fonti inquirenti, sarebbe emersa in modo «inquietante» dalle indagini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

