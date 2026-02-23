Omicidi Villa Pamphili nuova udienza contro Kauffman | ‘La piccola Andromeda non mangiava da giorni’

Kauffman affronta un’udienza per l’omicidio di Andromeda, causato dalla sua presunta negligenza. La procura sostiene che la bambina non mangiava da giorni prima di essere trovata senza vita tra i cespugli di Villa Pamphili. Sono passati poco più di otto mesi da quel tragico ritrovamento, che ha sconvolto la comunità romana. La discussione in aula si concentra sui dettagli della mancata assistenza e sulle responsabilità dell’accusato. La prossima udienza si terrà tra due settimane.

Sono passati poco più di 8 mesi dal giorno in cui il corpicino della piccola Andromeda, una bimba di appena un anno, è stato trovato nascosto tra i cespugli di Villa Pamphili, a Roma. Poco lontano verrà trovato anche il corpo della sua mamma, Anastasia Trofimova, parzialmente coperto da un telo di plastica e in avanzato stato di decomposizione. Le settimane successive al 7 giugno saranno caratterizzate dalle costanti ricerche del loro assassino. Solo alcune settimane dopo, Francis Kauffman sarà fermato in Grecia e poi espatriato in Italia. Il cittadino statunitense, compagno di Anastasia e papà della piccola Andromeda, è accusato di duplice omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

