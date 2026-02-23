Omicidi Villa Pamphili | Anastasia e la figlia strangolate la piccola non mangiava da giorni

Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda sono state trovate strangolate, un fatto che ha scosso il quartiere di Villa Pamphili a Roma. Le due donne sono state scoperte senza vita il 7 giugno, dopo che vicini avevano notato il loro isolamento e il mancato apporto di cibo alla bambina negli ultimi giorni. La scena del delitto ha rivelato segni di violenza e una tragedia familiare che si trascina da tempo. La polizia indaga sulle cause di questa drammatica morte.

(Adnkronos) – Sono state entrambe strangolate Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma, e la piccola non mangiava da giorni. E’ quanto emerso dalle testimonianze dei medici legali del Policlinico Gemelli che hanno effettuato il sopralluogo e le autopsie sui corpi, sentiti oggi nel processo davanti alla Prima Corte di Assise che vede imputato Francis Kaufmann, presente in aula, accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia. E' stato ascoltato fra gli altri il primo medico che ha effettuato l'esame esterno dei cadaveri il giorno del ritrovamento a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Uccise a villa Pamphili, il medico legale: “Bimba non mangiava da giorni, volto di Anastasia irriconoscibile”Il medico legale ha spiegato che l’autopsia ha accertato come la morte di Anastasia Trofimova sia stata causata dalla grave denutrizione, poiché la bambina non mangiava da giorni.

Omicidi Villa Pamphili, via al processo: la difesa di Kaufmann chiede perizia psichiatricaÈ iniziato il processo a Roma contro Francis Kaufmann, che il 2 febbraio si è presentato in aula per difendersi dall’accusa di aver ucciso la figlia e la compagna.

Omicidio Villa Pamphili: «La piccola Andromeda a digiuno da giorni, soffocata con tanta forza da causarle un edema cerebrale»La relazione dei medici legali sull'autopsia della bimba e di sua madre Anastasia, uccise a Villa Pamphili da Francis Kaufmann

Omicidi di Villa Pamphili, i medici legali: Francis Kaufmann ha strangolato Anastasia Trofimova e la figlia AndromedaFrancis Kaufmann, il 46enne californiano, ha strangolato la compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, russa, madre della loro figlia di 11 mesi, Andromeda. L'omicidio è stato commesso a Villa Pamphili

