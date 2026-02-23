La Domus Mazziniana uno scrigno prezioso per la Toscana e l’Italia visita dell’assessora Cristina Manetti

L’assessora Cristina Manetti ha visitato la Domus Mazziniana di Pisa, a causa dell’importanza storica di questo luogo. Durante la visita, ha osservato le esposizioni e ascoltato le spiegazioni del Direttore Scientifico, il prof. Rossi. La tappa fa parte del progetto Cultour, che coinvolge i principali siti culturali della Toscana. La visita ha portato attenzione alla preziosa memoria del Risorgimento conservata nella struttura. La prossima tappa è già programmata.

Nell’ambito del Cultour che sta toccando i principali luoghi culturali della Toscana, l’assessora regionale Cristina Manetti ha fatto tappa alla Domus Mazziniana di Pisa, accompagnata dal Direttore Scientifico dell’Istituto, il prof. Pietro Finelli. “La Domus Mazziniana – ha sottolineato Pietro Finelli – con oltre il 40% di visitatori del solo museo non italiani costituisce un biglietto da visita per la città di Pisa e per l’intero sistema culturale toscano”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il Cultour della Toscana ha fatto tappa in provincia di Pisa, tra città e borghi, teatri e musei, fondazioni e comunità. A Pisa, tra Palazzo Blu Palazzo Blu Pisa, il Teatro Verdi Fondazione Teatro di Pisa e la Domus Mazziniana Domus Mazziniana (Pisa), luoghi sim - facebook.com facebook