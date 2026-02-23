Olivella diciassettenne si esercita alla guida di un' auto ma investe mamma e figlia

Olivella, un diciassettenne che praticava la guida ha investito madre e figlia di 4 anni mentre si esercitava alla guida. La breve corsa si è conclusa con il colpo improvviso, quando il giovane ha perso il controllo dell’auto, investendo le due donne appena uscite da un locale. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, trovando la madre e la bambina in stato di shock e con lievi ferite. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Madre e figlia di 4 anni investite da un diciassettenne che si stava esercitando alla guida. Paura ieri sera in via Concetttina Ramondetta Fileti, nella zona dell'Olivella, dove i sanitari del 118 hanno soccorso una ragazza di 23 anni e la bambina che erano appena uscite da un locale in cui avevano mangiato in compagnie di alcune amiche. Entrambe sono state portate in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Secondo una prima ricostruzione il diciassettenne (B. F. le iniziali), intorno alle 22.30, si stava esercitando al volante di una Smart e insieme a un'amica, proprietaria del mezzo, con cui aveva scelto l'Olivella per allenarsi alla guida e provare qualche manovra per il parcheggio.