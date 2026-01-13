Auto si ribalta vicino alla stazione di Pescara | ferite mamma e figlia francavillesi

Un incidente stradale si è verificato in via Enzo Ferrari a Pescara, vicino alla stazione ferroviaria, coinvolgendo due auto. Una mamma e una figlia di Francavilla al Mare sono rimaste ferite nello scontro e sono state assistite dai soccorritori. Le loro condizioni sono attualmente sotto monitoraggio. L’incidente ha causato disagi al traffico locale, mentre le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

Una mamma e una figlia di Francavilla al Mare sono rimaste ferite in un incidente stradale fra due automobili avvenuto in via Enzo Ferrari a Pescara, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Lo scontro, come ricostruisce IlPescara.it, si è verificato poco dopo le 13 di lunedì 12 gennaio.

