Auto si ribalta vicino alla stazione di Pescara | ferite mamma e figlia francavillesi

Da chietitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato in via Enzo Ferrari a Pescara, vicino alla stazione ferroviaria, coinvolgendo due auto. Una mamma e una figlia di Francavilla al Mare sono rimaste ferite nello scontro e sono state assistite dai soccorritori. Le loro condizioni sono attualmente sotto monitoraggio. L’incidente ha causato disagi al traffico locale, mentre le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

Una mamma e una figlia di Francavilla al Mare sono rimaste ferite in un incidente stradale fra due automobili avvenuto in via Enzo Ferrari a Pescara, a poca distanza dalla stazione ferroviaria.Lo scontro, come ricostruisce IlPescara.it, si è verificato poco dopo le 13 di lunedì 12 gennaio e ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tir contro auto: tamponamento sull’Asse a Bergamo, ferite mamma e figlia

Leggi anche: Auto si ribalta sulla "Panoramica": tre donne ferite

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Si ribalta con la sua auto: 85enne grave in ospedale; Sbanda con l’auto e si ribalta: morto conducente. Tragedia nella notte in Valtellina; Si ribalta l’auto all’ingresso dell’autogrill: grave 27enne bergamasco - Foto; Ponte in Valtellina, si ribalta con l’auto: morto uomo di 85 anni.

Milano, 165 euro per parcheggiare l'auto vicino alla Stazione Centrale dall'alba a mezzanotte. «Costi fuori controllo» - 30 del mattino e, considerando la situazione attorno alla Stazione Centrale, ha parcheggiato di fronte all’ingresso principale, in un ... milano.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.