Un ragazzo di 17 anni senza patente ha causato un incidente mortale a Castelnuovo Garfagnana. La sua auto si è scontrata con un’altra vettura, provocando la morte di un uomo e ferendo altre cinque persone. Il giovane, che era al volante, è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. È evidente che la mancanza di una patente abbia influenzato l’accaduto.

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 14 febbraio 2026 – Alla guida dell’auto che è rimasta coinvolta in un incidente con un morto e cinque feriti c’era un diciassettenne, anche lui finito in codice giallo in ospedale. Non aveva la patente, essendo minorenne, ma era sprovvisto anche di foglio rosa. Guidava il mezzo in cui come passeggero c’era il padre, deceduto appunto nello scontro: Marco Mazzon, 58 anni, di Barga. Choc in Garfagnana. E’ una tragedia che scuote la Garfagnana quella avvenuta sulla strada regionale 445, strategica per la Garfagnana e ogni giorno attraversata da molti veicoli. Non si sa perché Mazzon avesse acconsentito che il figlio si mettesse alla guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore nell’incidente: alla guida dell’auto c’era il figlio diciassettenne senza foglio rosa

Un uomo di 31 anni peruviano è stato denunciato a Perugia dopo aver causato un incidente con l’auto.

