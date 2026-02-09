La gara di salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026 si avvicina con il trampolino piccolo maschile. È il secondo evento in programma ed è anche quello con più radici storiche. Gli appassionati attendono di scoprire chi salirà sul podio, mentre si ripercorrono le tappe più importanti di questa disciplina.

Il secondo dei sei titoli previsti nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è quello più ricco di storia. Lunedì 9 febbraio è il giorno della gara maschile individuale su trampolino piccolo, che conferirà le proprie medaglie per la XXV volta. I conti sono presto fatti. Se questa è la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali, significa che la prova in questione ha sempre fatto parte del programma a Cinque cerchi, sin dall’edizione inaugurale di Chamonix 1924. Ci troviamo di fronte a un’autentica istituzione sia della disciplina, sia della manifestazione più prestigiosa nel panorama sportivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: la guida al trampolino piccolo maschile, storia, attualità, medaglie

