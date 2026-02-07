Salto con gli sci Olimpiadi 2026 | la guida al trampolino piccolo femminile storia attualità medaglie

Sabato 7 febbraio si apre la gara femminile di salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026. È il primo dei sei titoli assegnati in questa disciplina, che inaugura il programma olimpico. La competizione si tiene sul trampolino piccolo e promette emozioni fin dalle prime battute.

Il primo dei sei titoli assegnati dal salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della gara femminile individuale su trampolino piccolo, che si disputerà nella giornata di sabato 7 febbraio, inaugurando il programma della disciplina. La prova conferirà le proprie medaglie per la IV volta nella storia. Per le “ragazze volanti”, si tratta della competizione originaria nell’ambito dei Cinque cerchi. Difatti, la famiglia olimpica ha accolto fra le proprie braccia le saltatrici a partire dall’edizione di Sochi 2014. Per la verità, l’ingresso del salto femminile è stato a lungo procrastinato. 🔗 Leggi su Oasport.it

