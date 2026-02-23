Olimpiadi Milano Cortina il meraviglioso inno francese rivisitato emoziona alla chiusura mentre la Francia guarda a uno stadio italiano che potrebbe ospitare le sue prossime gare olimpiche

Durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’esecuzione rivisitata dell’inno francese ha emozionato il pubblico presente. La scelta di proporre una versione moderna ha attirato molte attenzioni, mentre la Francia valuta con interesse un possibile utilizzo di uno stadio italiano per le sue future gare olimpiche. La scena ha catturato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori, lasciando spazio a discussioni sulla collaborazione tra i due paesi.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ci ha regalato momenti spettacolari e simbolici, ma tra i passaggi più commentati della serata c'è stato quello dedicato ai nostri vicini d'Oltralpe con l'esecuzione dell'inno nazionale francese, la Marsigliese. Tra musica, scenografie e prospettive future, il pubblico ha assistito a un momento carico di significato che ha acceso discussioni e curiosità, proiettando già lo sguardo verso i prossimi Giochi olimpici invernali, quelli che si terranno proprio in Francia nel 2030. L'inno francese rivisitato conquista il pubblico alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura a Verona è un omaggio alla lirica italiana. Prossimi Giochi in FranciaLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si svolge a Verona, dove si celebra la musica italiana.

A che ora le prossime gare di Sofia Goggia: tutte le gare prima delle OlimpiadiLe prossime gare di Sofia Goggia in Coppa del Mondo, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, includono otto appuntamenti tra gigante, superG e discesa.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, cerimonia di chiusura e bracieri spenti: Grandissima Italia
Due settimane di emozioni e record per l'Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: festa all'Arena di Verona, passaggio di consegne alle Alpi francesi per il 2030.

Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30

Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s

Dante alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026