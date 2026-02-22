Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina la Cerimonia di chiusura a Verona è un omaggio alla lirica italiana Prossimi Giochi in Francia

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si svolge a Verona, dove si celebra la musica italiana. La decisione di concludere i Giochi in questa città deriva dalla voglia di valorizzare il patrimonio culturale locale. Durante l’evento, vengono eseguiti brani tradizionali e si rendono omaggi ai grandi compositori nazionali. La manifestazione coinvolge migliaia di spettatori e atleti, che si preparano ora per i prossimi Giochi in Francia.

Cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Oggi, domenica 22 febbraio, si sono assegnate le ultime medaglie. Nessun podio per l’Italia che comunque chiude i Giochi con un bilancio positivo. E non solo per le 30 medaglie portate a casa dagli atleti azzurri – mai cosi tante in un’Olimpiade invernale – ma anche perché dal successo di questi primi Giochi diffusi «si può riaprire la candidatura di Roma per le Olimpiadi estive». A dirlo è il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. «Se c’è una condivisione imposterò il lavoro», gli fa eco il presidente del Coni Bonfiglio, che aggiunge anche che abbiamo visto « un’Italia da 30 e lode ». 🔗 Leggi su Open.online

Giochi, a Verona la cerimonia di chiusura: omaggio alla lirica italiana, all'Arena arrivano gli atleti e le atlete | La direttaLa cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina ha portato all’Arena di Verona atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, celebrando la lirica italiana.

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un’Italia da 30 e lode»Il presidente di Coni ha dichiarato che le Olimpiadi di Milano-Cortina si concludono con successo, dopo aver visto un aumento delle medaglie italiane rispetto alle precedenti edizioni.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cala il sipario su Porselli in piazza Ferrari - DHN - Rivista di danza online; Champions League: cala il sipario sulla Pool E, mercoledì (ore 18.30) Lube in casa contro Varsavia; Bologna-Udinese: cala il sipario sulla 26ª giornata; Cala il sipario sulle Olimpiadi invernali, a Verona tutto pronto per il gran finale.

Cerimonia di chiusura in diretta, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Live dall’Arena di VeronaSi chiudono stasera dei Giochi invernali da record per l’Italia, che ha collezionato 30 medaglie. Un successo assicurato da un’organizzazione impeccabile riconosciuta anche dal Cio e dalle altre Nazio ... ilrestodelcarlino.it

Milano Cortina, cala il sipario: Italia chiude Olimpiadi da recordCon la cerimonia di chiusura a Verona cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con il passaggio di consegne alla Francia, che sulle Alpi organizzerà i Giochi 2030. Per l'Italia ... adnkronos.com

Milano Cortina 2026. Snowboard, l'Italia chiude con 1 argento e 2 bronzi: il VIDEONel cross 1 secondo posto a squadre e 1 terzo posto con Michela Moioli. Terza piazza anche con Lucia Dalmasso nel gigante parallelo Segui la cerimonia di chiusura su Raine - facebook.com facebook

La scaletta della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona x.com