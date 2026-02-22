Milano-Cortina 2026 la scaletta della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona | da Achille Lauro e Roberto Bolle ai Major Lazer è tempo di spegnere il braciere

La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 prenderà forma questa sera all’Arena di Verona, dopo che le competizioni si sono concluse. Achille Lauro, Roberto Bolle e i Major Lazer si esibiranno durante l’evento, che prevede anche il viaggio del fuoco olimpico. Gli organizzatori hanno allestito uno spettacolo con luci e musica per salutare i partecipanti. La serata segnerà l’ultimo atto di questa edizione dei Giochi.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono agli sgoccioli. Ciò significa che è tutto pronto per la cerimonia di chiusura dei Giochi che si terrà stasera, domenica 22 febbraio, all’Arena di Verona. L’evento sarà trasmesso in diretta in mondovisione dalle ore 20:30 alle 22:45, su Rai1 e in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. L’apertura a San Siro è ancora un fresco ricordo di bellezza, prestigio, ma anche di meme, gaffe e polemiche. Tra il gobbo americanizzato di Mariah Carey, i mancati primi piani su Ghali, la discutibile (per usare un eufemismo) telecronaca dell’oramai ex direttore di RaiSport Paolo Petrecca e la corsa alla vendita degli ultimi biglietti grazie alla classica promo del “compri due e paghi uno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry PonteI biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.

Milano Cortina 2026, il gran finale all’Arena di Verona: da Bolle ad Achille Lauro, tutto sulla cerimonia di chiusuraLa cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026 si svolge questa sera all’Arena di Verona.

