Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | all’Arena di Verona con Roberto Bolle Achille Lauro e Gabry Ponte

I biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.000 euro, e sono stati messi in vendita all’Arena di Verona. La manifestazione si svolgerà domenica 22 febbraio dalle 20:30 alle 22:45 e verrà trasmessa in tutto il mondo. Sul palco saliranno artisti come Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte, che preparano uno spettacolo ricco di musica e danza. I posti disponibili sono pochi, e molti appassionati stanno già cercando di assicurarsi un biglietto.

Tutto pronto per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona, in diretta in mondovisione dalle ore 20:30 alle 22:45 con artisti sul palco come Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. I biglietti sono ancora disponibili a quattro giorni dall’evento, ma non sono proprio accessibili a tutte le tasche. Si va da un minimo di 950 euro a un massimo di un pacchetto Vip da 8mila euro. I prezzi sono suddivisi in tre categorie ed aree di posti a sedere. La Categoria C da 950 euro, la Categoria B da 1.800 euro e infine la Categoria A da 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte Gabry Ponte all’Arena di Verona per la chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026Gabry Ponte ha portato musica e energia all’Arena di Verona per chiudere le Olimpiadi Milano Cortina 2026, attirando migliaia di spettatori. Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina (all'Arena di Verona)Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Achille Lauro, show in mondovisione all'Arena di Verona per la chiusura dei Giochi. Ma il biglietto meno caro costa 950 euro; Harper Beckham prova a riportare la pace in famiglia, ma Brooklyn non risponde; Olimpiadi e biglietti, venduti 1,27 milioni di ticket. Polemiche sul listino per la cerimonia all’Arena, Varnier: I prezzi? Corretti; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, biglietti della cerimonia di chiusura già a prezzi proibitivi. Finale Monaco Champions League 2025, biglietti a prezzi da record: quanto costanoI prezzi variano in base alla categoria: si parte da 70 euro per il settore Fan First (riservato solo ai tifosi delle squadre finaliste) e ai posti per disabili, fino ad arrivare ai 950 euro della ... corrieredellosport.it Arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina: i ragazzi del pattinaggio velocità – Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti –, inseguimento a squadre maschile, trionfano nella finale contro gli Stati Uniti. Un successo ch facebook 17/2/26. OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. L'Italia resta seconda in classifica generale. Oggi conquistate una medaglia d'oro e una di bronzo: in tutto 24 medaglie: 9 d'oro, 4 d'argento, 11 di bronzo. Nella foto il medagliere delle prime 14 nazioni x.com