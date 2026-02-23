Olimpiadi la letterina di Littizzetto a chi non ha vinto la medaglia | Perdere non vi rende più deboli ma più umani

La lettera di Littizzetto ai campioni non medagliati nasce dalla delusione di non aver conquistato il podio. L’attrice sottolinea che perdere non indebolisce, ma rende più umani, e cita l’impegno di chi si è sacrificato per anni, rinunciando a momenti di relax e socialità. La sua riflessione si rivolge a chi ha dato tutto in vista di un obiettivo, anche se il risultato non è arrivato. La questione rimane aperta per chi si prepara a un’altra occasione.

“Hai lavorato quattro anni, è una vita che ti alleni per quel salto, quella curva. Hai saltato feste, cene, amici, pizze, aperitivi e sano tempo di ozio. E poi hai perso per qualche centesimo di secondo. Hai diritto a essere arrabbiato. Sbraita, urla. La verità è che non si vince sempre, nemmeno se si è il numero uno. Ma questo non vi ha reso più deboli, ma più umani. In fondo nella vita la cosa che succede più spesso è perdere”. Luciana Littizzetto ha dedicato – con ironia – la tradizionale “letterina”, a Che tempo che fa, in onda sul Nove, agli atleti e alle atlete che alle Olimpiadi non hanno vinto una medaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

