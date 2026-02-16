Vedervi fa pensare che un mondo diverso da possibile magari un giorno non ci servirà più essere brave il doppio | la letterina di Littizzetto per le atlete delle Olimpiadi

Luciana Littizzetto ha scritto una lettera alle atlete delle Olimpiadi di Milano Cortina, motivata dalla convinzione che i progressi nel mondo dello sport femminile possano cambiare le cose. Nella sua missiva, l'attrice esprime il desiderio che le future generazioni non debbano più dimostrare il doppio delle capacità per ottenere lo stesso riconoscimento. Ha anche sottolineato come il loro impegno possa aprire la strada a un domani più giusto, in cui la bravura non sarà più un requisito supplementare per le donne.

Una lunga letterina nella quale Luciana Littizzetto si rivolge alle atlete delle Olimpiadi di Milano Cortina per sperare con loro che arriverà un giorno in cui per le donne non sarà più necessario “essere brave il doppio”. È l’omaggio che l’attrice e comica ha voluto fare alle atlete dal salotto di Che tempo che fa, in onda sul Nove. “Vi parlo da non sportiva, da donna che ha una rotula che si stacca come le medaglie che vincete, che pratica un’unica disciplina olimpionica, la salita sulla scrivania, e che considera discesa libera scendere le scale senza ascensore – dice – Una che osserva le vostre imprese come un aborigeno guarderebbe una Tesla o Del Vecchio una telecamera, ammirato e senza la più pallida idea di come funzioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

