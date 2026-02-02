In Italia non va la sanità ma abbiamo la cosa più importante | ‘el cul puli' | la letterina di Littizzetto a Macron sul bidet

Luciana Littizzetto ha scritto una letterina a Emmanuel Macron per parlare di bidet. Durante la puntata di Che tempo che fa, la comica ha mostrato quanto sia diffuso il bidet anche oltre i confini italiani, anche a New York. La sua battuta ha fatto sorridere il pubblico, sottolineando con ironia che, anche se in Italia la sanità non funziona, almeno abbiamo il bidet.

Esilarante letterina di Luciana Littizzetto all'indirizzo di Emmanuel Macron. Dal tavolo di Che tempo che fa, la comica ha voluto dimostrare al presidente francese l'importanza del bidet, sottolineando che " est arrivé aussi en New York ". In un francese italianizzato Littizzetto ha spiegato che anche se in Italia abbiamo i nostri problemi, come una sanità zoppicante, "abbiamo la cosa più importante 'el cul pulì'".

Luciana Littizzetto affronta il tema della vendita del gruppo Gedi in una sua recente letterina, letta durante Che tempo che fa.

Durante il suo monologo su Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha rivolto una lettera satirica a John Elkann, sottolineando con ironia la propria indipendenza e il desiderio di collaborare senza essere subordinate.

