Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 è record di streaming per Warner Bros Discovery

Warner Bros. Discovery registra un aumento record di ascolti durante le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, causato dall’interesse crescente degli spettatori. Le ore di streaming sono triplicate rispetto all’edizione precedente, raggiungendo un incremento del 103%. Inoltre, le visualizzazioni sui social media superano i 4 miliardi, dimostrando un coinvolgimento senza precedenti. Questi numeri evidenziano come la popolarità di questi eventi abbia conquistato un pubblico globale sempre più vasto.

Olimpiadi Milano – Cortina 2026: Warner Bros. Discovery broadcaster ufficiale dei Giochi con gare live su HBO Max e discovery+ Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte.

Milano Cortina 2026: Eurosport da record, Araimo a Casa Italia

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, cerimonia di chiusura e bracieri spenti: Grandissima ItaliaDue settimane di emozioni e record per l’Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: festa all’Arena di Verona, passaggio di consegne alle Alpi francesi per il 2030. notizie.it

Tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano CortinaPer la delegazione italiana le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono state un successo, un’edizione da record. L’Italia non era mai andata oltre le 20 medaglie (nel 1994 a Lillehammer) e arrivava ... ilpost.it

